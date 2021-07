Yashpal Sharma RIP: गहरे सदमे में फिल्म '83' के यशपाल शर्मा, बोले- 'सर, अभी तो पारी बाकी थी...'

India

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 13 जुलाई। आज क्रिकेट की दुनिया से एक दुखद खबर सामने आई है, देश के जाने-माने क्रिकेटर यशपाल शर्मा का आज सुबह दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। साल 1983 के विश्वकप जीत का अहम हिस्सा रहे यशपाल शर्मा ने 66 वर्ष की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया । 70-80 के दशक का ये नायाब सितारा, इस तरह से जुदा हो जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। उनके जाने से क्रिकेट जगत को गहरा सदमा लगा है। बता दें कि मधुर मुस्कान के मालिक यशपाल शर्मा को एक 'गॉड गिफ्टिड' खिलाड़ी कहा जाता था।

English summary

Jatin Sarna, who plays Yashpal Sharma in Film '83 said, that This is not done sir, no not fair and god you too not fair. Yashpal sir can't believe, you can not leave so soon abhi toh paari baaki thi.