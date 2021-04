सीरम इंस्टीट्यूट के CEO अदार पूनावाला को देशभर में मिलेगा 'Y' श्रेणी का सुरक्षा कवच, आदेश जारी

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 28 अप्रैल। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर का देश में भयानक रूप देखने को मिल रहा है। महामारी से जारी लड़ाई में भारत सरकार 2 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग वाले लोगों का टीकाकरण शुरू करने जा रही है। इस बीच दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से अदार पूनावाला को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। उनके सुरक्षा की जिम्मेदारी केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) को सौंपी गई है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अदार पूनावाला को यह सुरक्षा देशभर में मिलेगी। उनकी सुरक्षा में सीआरपीएफ के 11 जवान तैनात रहेंगे। अदार पूनावाला को यह सुरक्षा उनकी बढ़ती लोकप्रियता और कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर दी गई है। बता दें कि हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड वैक्सीन की कीमतों का ऐलान किया था जिसके बाद अदार पूनावाला को काफी आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा था। इसे देखते हुए गृह मंत्रालय की ओर से उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है।

Ministry of Home Affairs has issued orders to provide Y category security on an all India basis to Serum Institute's Adar Poonawalla; CRPF to provide security to him pic.twitter.com/e7BEcSSeGe