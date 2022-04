क्या भारत में भी खाद की कीमतों में लगेगी आग, यूरिया-डीएपी के कैसे आसमान छू रहे हैं दाम ? जानिए

India

नई दिल्ली, 5 अप्रैल: पेट्रोल-डीजल की कीमतों में आए दिन इजाफा हो रहा है। इसकी वजह यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग है, जिसके चलते कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतें बढ़ गई हैं। लेकिन, इसके चलते खाद की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में भी कई गुना इजाफा हो गया है। भारत में अभी जिस रेट पर किसानों को यूरिया और डीएपी जैसे उर्वरक मिल रहे हैं, उसके दाम दूसरे मुल्कों में कई गुना ज्यादा हो चुके हैं। नतीजा सरकारी खजाने पर खाद सब्सिडी का बोझ बढ़ता जा रहा है। भारत में किसानों को जितने दाम पर खाद मिल रही है, उसकी तुलना अगर दुनिया के बाकी देशों से करेंगे तो आपके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। ऐसे में देखने वाली बात है कि केंद्र सरकार खाद सब्सिडी का बढ़ता बोझ कबतक अपने कंधों पर ढो पाती है।

Due to the Russia-Ukraine war, the price of fertilizer is skyrocketing in the international markets, but the Indian government is reducing the burden of farmers by giving subsidies