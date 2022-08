रेल यात्रियों का डेटा बेचेगी IRCTC! 1000 करोड़ रुपए जुटाने के इस प्लान से आप पर क्या असर पड़ेगा ? जानिए

India

नई दिल्ली, 19 अगस्त: भारतीय रेलवे के ऑनलाइन टिकट बुकिंग का एकमात्र प्लेटफॉर्म आईआरसीटीसी यूजर्स के डेटा से कुछ अतिरिक्त कमाई की सोच रही है। उसका इतना सोचना ही काफी है कि उसके शेयरों के भाव उछाल मारने लगे हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में उसे इसका और फायदा हो सकता है। कंपनी ने फिलहाल एक सलाहकार नियुक्ति के लिए टेंडर ही निकाला है, लेकिन बाजार में उसकी कमाई बढ़ गई है। आइए जानते हैं कि इस योजना के अमल में लाने पर क्या कुछ होने की संभावना है।

English summary

Indian Railways' online ticket booking platform IRCTC is looking to earn additional 1000 crores by sharing data of users with other companies. With this news, its share price increased