Dominos के बॉयकॉट की क्यों उठी मांग: कश्मीर को लेकर किया ऐसा ट्वीट कि भड़के लोग, कहा- अब नहीं खाएंगे

नई दिल्ली, 08 फरवरी: फास्ट फूड रेस्टोरेंट चेन केएफसी ( KFC) और पिज्जा हट (Pizza Hut) के बाद अब डोमिनोज पिज्जा को बॉयकॉट करने की मांग उठ रही है। इन फास्ट फूड रेस्टोरेंट चेन के पाकिस्तान के हैंडल से ''कश्मीर'' को लेकर विवादित ट्वीट किए गए हैं। 05 फरवरी को केएफसी और पिज्जा हट पाकिस्तान के सोशल मीडिया हैंडल ने तथाकथित "कश्मीर सॉलिडेरिटी डे'' को समर्थन दिया था जिसमें भारतीय धरती से संचालित होने वाले आतंकवादियों और कश्मीरी अलगाववादियों के साथ एकजुटता व्यक्त की गई है। हालांकि 2022 में डोमिनोज पिज्जा ने कश्मीर को लेकर क्या विवादित पोस्ट डाला है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है लेकिन 2021 में डोमिनोज पिज्जा के पाकिस्तान के सोशल मीडिया हैंडल "कश्मीर सॉलिडेरिटी डे'' को समर्थन किया गया था। जिसको लोग अब शेयर कर डोमिनोज के बॉयकॉट की मांग कर रहे हैं।

कश्मीर को लेकर पोस्ट पर घिरीं ये कंपनियां बता दें कि 05 फरवरी को "कश्मीर सॉलिडेरिटी डे'' था। इस बात का समर्थन करते हुए सबसे पहले कार कंपनी Hyundai ने कश्मीर पर विवादित पोस्ट किया था। जिसके बाद बॉयकॉट की मांग उठी थी। Hyundai के बाद केएफसी, पिज्जा हट और डोमिनोज पिज्जा के सोशल हैंडल पर भी इस तरह के पोस्ट मिले हैं। इन कंपनियों ने 05 फरवरी को किए गए पोस्ट में कथित तौर पर कश्मीर की आजादी का मुद्दा उठाया गया था। जिसको लेकर सोशल मीडिया पर इन कंपनियों को बॉयकॉट करने की मांग उठाई। बॉयकॉट की मांग के बाद कंपनियों ने डिलीट की पोस्ट हालांकि अब इन कंपनियों ने सोशल मीडिया हैंडल से कश्मीर को लेकर किए गए विवादित पोस्ट को डिलीट कर दिया है। लेकिन तब तक देर हो गई थी। भारतीय सोशल मीडिया यूजर्स अब इस ट्वीट के स्क्रीन शॉट शेयर कर रहे हैं और हैशटैग ट्रेंड करा रहे हैं। ट्विटर पर मंगलवार को हैशटैग #boycottdominos टॉप ट्रेंड कर रहा है। 'अब बस बहुत हो गया नहीं खाएंगे Dominos पिज्जा' हैशटैग #boycottdominos के साथ हजारों ट्विटर यूजर्स ने कहा है कि अब बस बहुत हो गया, अब इस फास्ट फूड रेस्टोरेंट चेन के पिज्जा को नहीं खाना है। एक यूजर्स ने लिखा, ''अब कभी नहीं खाना है डोमिनोज पिज्जा।'' एक यूजर ने लिखा, ये सब देखने के बाद अब मैंने भी Dominos को बॉयकॉट करने का फैसला कर लिया है। एक अन्य यूजर ने लिखा, ''डोमिनोज के इस चलन को देखने के बाद मैंने उनका ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। मुझे 273 का नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी पहले एक भारतीय होने के नाते अब से उनके आउटलेट से कोई पिज्जा नहीं खाऊंगा।'' 'मुझे डोमिनोज पिज्जा पसंद है लेकिन अब और नहीं...' एक अन्य यूजर ने लिखा, ''मुझे डोमिनोज पिज्जा पसंद है। मैं हमेशा डोमिनोज पिज्जा से पिज्जा ऑर्डर करता रहता हूं लेकिन अब हद हो गया है। यह डोमिनोज को मेरा आखिरी अलविदा है।'' एक अन्य यूजर ने लिखा, ''हर विदेशी आउटलेट यहां सिर्फ भारतीयों से मुनाफा लूटने और बदले में उनका खून बहाने के लिए है। आप लोगों का अब बहुत हो गया है, हम आपके साथ और अब नहीं रहने वाले हैं। अपना दुकान यहां से ले जाइए।'' ये भी पढ़ें-ह्युंडई के बाद KFC और पिज्जा हट ने कश्मीर को लेकर किया ट्वीट, विरोध के बाद पोस्ट डिलीट कर मांगी माफी

#boycottdominos #dominosindia I use to order pizza from Dominos pizza but now enough is enough. This is my goodbye to Dominos. pic.twitter.com/GvkTx2vP4u — Indian Tourist (@itourist3162) February 8, 2022

Every bloody foreign outlet is here just to suck profits out of Indians and make them bleed in return. Enough of you @dominos_india. We're done with you #boycottdominos pic.twitter.com/qTYeBb11sl — INFERNO (@TheAngryLord) February 7, 2022

After seeing this trend by Dominos I have canceled their order still losing ₹273 but still being an Indian first won't eat any pizza from now on from their outlet#BoycottPizzaHut #BoycottHyundai #BoycottKFC #BoycottKiaMotors — Himanshu Singh 🇮🇳 (@rudra1491) February 8, 2022

English summary Why trend Boycott Dominos indian users says now we will not eat domino's pizza

Story first published: Tuesday, February 8, 2022, 13:39 [IST]