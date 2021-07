तालिबान के चलते भारत में क्यों है स्लीपर सेल के ऐक्टिव होने का खतरा ? जानिए

India

नई दिल्ली, 27 जुलाई: अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने आशंका जताई है कि उसके सैनिकों के अफगानिस्तान से निकलने के बाद तालिबान का वहां की सत्ता पर काबिज होने में वक्त नहीं लगेगा। तालिबान की यह बढ़त भारत के मन-माफिक भी नहीं है। वैसे यह भी सच है कि तालिबान के लिए अब दो दशक पहले वाला तालिबान रहना आसान नहीं है। क्योंकि, वहां कि 50 फीसदी आबादी 15 साल से छोटी उम्र की है, जो अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी में ही पली-बढ़ी है। इस जनसंख्या ने शिक्षा देखी है, महिलाओं को घरों से निकलते देखा है और मोबाइल-इंटरनेट की दुनिया इनमें रच-बस चुकी है। लेकिन, फिर भी सुरक्षा एक्सपर्ट भारत को तालिबान की बढ़त को लेकर आगाह कर रहे हैं, क्योंकि यह स्लीपर सेल का मनोबल बढ़ा सकता है।

India will have to be cautious due to the rise of Taliban in Afghanistan, security experts said - sleeper cell may be encouraged