ममता बनर्जी के लिए अभी 'दिल्ली दूर' क्यों है ?

नई दिल्ली, 3 दिसंबर: ममता बनर्जी के मुंबई मिशन के बाद से कांग्रेस और टीएमसी के बीच में जुबानी जंग छिड़ चुकी है। बंगाल की मुख्यमंत्री की पार्टी कांग्रेस नेतृत्व को नकारा बता रही है तो सबसे पुराने दल होने का दम भरने वाली पार्टी उनका पुराना सियासी इतिहास सामने लाकर उन्हें बैकफुट पर धकलने की कोशिश कर रही है। लेकिन, मूल बात ये है कि 2024 में खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले विपक्ष का मुख्य चेहरा बनाने के लिए तृणमूल सुप्रीमो जितनी उतावली हैं, उसकी वजह क्या है? क्या उन्होंने इसके लिए जमीनी राजनीति का कोई हिसाब-किताब किया है या फिर सिर्फ अपने सलाहकार के कहने पर चल रही हैं, जो आरोप कांग्रेस उनपर लगा रही है।

It is very difficult for Mamata Banerjee to become an alternative to the Congress at the national level for now, Congress is in the govts at some states and the govts of non-alligned parties will not fall into this battle