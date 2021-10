अंडमान और निकोबार की एक चोटी का नाम अब मणिपुर के नाम पर क्यों किया गया है? जानिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

पोर्ट ब्लेयर, 21 अक्टूबर : केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के एक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल 'माउंट हैरियट' का नाम बदलकर 'माउंट मणिपुर' कर दिया है। रविवार को लिए गए इस फैसले की घोषणा हाल ही में हुई है, जब केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह अंडमान और निकोबार की दो दिवसीय यात्रा पर गए थे। मणिपुर में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस वजह से भी केंद्र सरकार के इस कदम की अहमियत बढ़ गई है। क्योंकि, मणिपुर के लिए यह मसला उसके गौरव के साथ-साथ भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है। इसके अलावा यह मुद्दा देश की आजादी के लिए भारतीयों की ओर से दी गई अनंत कुर्बानियों से भी संबंधित है।

English summary

The Anglo-Manipur War of 1891 is behind the renaming of 'Mount Harriet' in the Andaman and Nicobar Islands as 'Mount Manipur'