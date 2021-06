भारत का CoWIN क्यों बना दिग्गज देशों का पसंदीदा डिजिटल प्लेटफॉर्म

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 22 जून: भारत में कोविन पोर्टल को लेकर कई तरह की आलोचनाएं हो चुकी हैं। लेकिन, आज की तारीख में दुनिया के दर्जनों देश इसकी टेक्नोलॉजी लेने के लिए लालायित हैं। खासकर सोमवार को इस पोर्टल के जरिए दुनिया ने जिस तरह से कोविड का रिकॉर्ड वैक्सीनेशन देखा, उससे इसकी क्षमता, सटीकता और विशालता के चर्चे पूरे विश्व में हो रहे हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही है कि 21 जून को जब देश में एक दिन में 88 लाख से ज्यादा रिकॉर्ड कोविड वैक्सीनेशन किया गया, इस पोर्टल पर करीब ढाई सौ करोड़ की ट्रैफिक आई, लेकिन यह क्रैश नहीं हुआ।

English summary

CoWIN:Countries from all over the world are showing interest in India's portal, dozens of countries are in contact to take technology and use it