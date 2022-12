युवाओं को अचानक क्यों पड़ने लगे हैं दिल के दौरे ? एक्सपर्ट ने बताया कोरोना से है ये नाता

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि युवाओं में हार्ट अटैक के मामले बढ़ने के पीछे कोविड-19 भी वजह है। इसके साथ ही बेहिसाब व्यायाम करने से भी कार्डियक अरेस्ट जैसे संकट देखने को मिल रहे हैं।

पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर सरकार से यह मांग उठाई जा रही है कि वह अचानक होने वाली मौतों की भयानक स्थिति पर फौरन गौर करे। वाकई स्थिति डरावनी है। हंसने-खेलने की उम्र में लोग मस्ती करते हुए अचानक गिर जा रहे है। ऐसा ना कभी किसी ने देखा और ना ही कभी किसी से सुना था। कोरोना के बाद ही ऐसा क्यों होने लगा है? क्यों मासूम हंसती-खेलती जिंदगियां इस तरह से दिल का दौरा पड़ने या कार्डियक अरेस्ट जैसी स्थिति की वजह से उजड़ रही हैं। कुछ डॉक्टरों ने बताया है कि दुनिया भर में शुरू हुए इस संकट के पीछे कोरोना किस हद तक जिम्मेदार है?

Covid-19 is also an important reason behind the increase in the incidence of heart attack among the youth. Experts say that the incidence of cardiac arrest has also increased due to excessive exercise