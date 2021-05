वैक्सीन लगवाने के बाद भी लोगों को क्यों हो जाता है कोरोना ? जानिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 19 मई: इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) ब्रेकथ्रू इंफेक्शन या वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना संक्रमण की घटनाओं की निगरानी में लगातार जुटा हुआ है। हालांकि, ऐसे मामलों की संख्या बहुत ही कम है और उसमें भी गंभीर बीमारी के केस तो नहीं के बराबर हैं। लेकिन, फिर भी यह जानना तो जरूरी है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? यह तथ्य सिर्फ भारतीय वैक्सीन के साथ ही नहीं है। दुनियाभर की कोई भी वैक्सीन 100 फीसदी प्रभावी होने का दावा नहीं करती। आइए समझते हैं कि किन लोगों को दोनों डोज की वैक्सीन लगवाने के बाद भी संक्रमित होने की आशंका ज्यादा रहती है। सरकार की ओर से भी इसपर लगातार नजर भी रखी जा रही है।

English summary

Even after applying the complete dose of vaccine, there may be covid infection due to difference in immune response of people, ICMR is studying