दूध के दाम क्यों बढ़ रहे हैं और आगे क्या संभावना है ?

पिछले साल दूध के दाम में बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिली है। आगे भी दाम नहीं बढ़ेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। दरअसल, इसके पीछे कई घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कारण हैं।

बीते साल दूध की कीमतों में काफी इजाफा हो गया है। कुछ ही महीनों में दाम कहां से कहां पहुंच गए। यह सिलसिला थमा नहीं है और आगे की कोई गारंटी भी नहीं है। सवाल ये है कि आखिर पिछले सात-आठ साल में दूध जितना महंगा नहीं हुआ था, अचानक से एक ही साल में इतना ज्यादा महंगा क्यों हुआ? अगर गहराई से विश्लेषण करेंगे तो इसके कई कारण रहे हैं और सबने आम लोगों की जिंदगी में दूध के स्वाद को थोड़ा सा फीका करने का काम किया है। दूध के दाम बढ़ाने में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों परिस्थितियों ने बड़ा रोल निभाया है।

