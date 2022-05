कौन थे बेंगलुरु के 'संस्थापक' केम्पेगौड़ा ? जिनकी मूर्ति के लिए आई 4,000 किलो की तलवार

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

बेंगलुरु, 4 मई: बेंगलुरु हवाई अड्डे पर एक बहुत ही भव्य प्रतिमा का निर्माण हो रहा है, जिसकी भव्यता का अंदाजा मूर्ति के हाथ में थमाई जाने वाली तलवार की विशालता से लगाया जा सकता है। 35 फीट लंबी यह तलवार 4,000 किलो की है, जिसे दिल्ली से बेंगलुरु एयरपोर्ट तक पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्रक का इंतजाम करना पड़ा है। यह प्रतिमा केम्पेगौड़ा की बन रही है, जिनका सीधा संबंध बेंगलुरु और भारतीय इतिहास में अपने ऐश्वर्य और उन्नति के लिए पहचाने जाने वाले गौरवशाली विजयनगर साम्राज्य से है। विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने 14वीं से 17वीं शताब्दी तक शासन किया था; और इस दौरान कई ऐतिहासिक मंदिरों का निर्माण कराया गया था।

English summary

The sword for the statue of Kempegowda being built at Bangalore Airport is of 4000 kg. Kempegowda is considered the founder of Bangalore, who was the chief feudatory of the Vijayanagara Empire