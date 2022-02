किन लोगों को दोबारा ओमिक्रॉन होने का है खतरा ? जानिए

India

नई दिल्ली, 2 फरवरी: कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट से रिकवरी के बाद कुछ ही दिनों में दोबारा संक्रमित होने के मामले सामने आ रहे हैं। इससे यह चिंता बढ़ गई है कि जो लोग हाल में संक्रमित हुए हैं, वह यह सोचकर निश्चिंत नहीं रह सकते कि उनके शरीर में ताजा एंटीबॉडी बनी हुई है और उन्हें संक्रमण के खिलाफ इम्यूनिटी मिली हुई है। ऐसे में यह जानना आवश्यक है कि किन लोगों को ओमिक्रॉन वेरिएंट से ठीक होने के बाद भी दोबारा संक्रमित होने का जोखिम है। हालांकि, ऐसे केस को लेकर एक्सपर्ट अभी आंकड़े जुटाने में लगे हुए हैं, लेकिन इतना जरूर पता चल चुका है कि किन लोगों को फिर से संक्रमित होने का ज्यादा खतरा है।

English summary

Experts say that the infection of Omicron can be repeated in those people who have had mild or moderate infection in the first time