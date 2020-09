Gandhi Jayanti: मोहनदास करमचंद गांधी को 'महात्मा' की उपाधि किसने दी, कोर्ट भी सुना चुका है अपना फैसला

नई दिल्ली: Gandhi Jayanti 2020: भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी (Mohandas Karamchand Gandhi) था। लेकिन पूरा विश्व उनको महात्मा गांधी के नाम से जानता है। महात्मा गांधी इस नाम से इतने ज्यादा प्रचलित हैं कि स्कूल के परीक्षाओं में ये सवाल पूछे जाते हैं कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था, या महात्मा गांधी का असली नाम क्या था। तो क्या आपने कभी सोचा है कि 2 अक्टूबर 1859 को गुजरात के पोरबंदर शहर में जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी और कब दी? (Who gave the title of Mahatma to Gandhiji) ये कोई छोटा मामला नहीं पर गुजराक के कोर्ट का फैसला भी आ चुका है और कई एक्टिविस्टों इस सवाल को लेकर RTI भी दाखिल किए हैं। गांधी जयंती-2020 आइए इसके सभी पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं।

