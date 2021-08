WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने चेताया- कोरोना से लड़ाई में अगले 6 महीने बेहद अहम, रहना होगा सतर्क

India

नई दिल्‍ली, 6 अगस्‍त। भारत में कोरोना की तीसरी लहर की संभावना के बीच डब्‍लूएचओ की प्रमुख वैज्ञानिक ने एक बार फिर सचेत किया है। डब्ल्यूएचओ के मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने शुक्रवार को कहा लोगों को कुछ और समय के लिए सभी COVID प्रोटोकॉल को बनाए रखना चाहिए।

डॉक्‍टर सौम्‍या ने कहा यह आपके गार्ड को निराश करने का समय नहीं है। उन्‍होंने लोगों से कहा आइए हम एक और 6 महीने के लिए सावधान रहें। उन्‍होंने कहा यदि टीकाकरण कवरेज बहुत अधिक हो जाता है तो चीजों में सुधार होना शुरू हो जाना चाहिए।

दरअसल, डब्लूएचओ की प्रमुख वैज्ञानिक ने संभावना जताई है कि आने वाले छह महीनों में अगर शत-प्रतिशत नहीं तो अधिकांश आबादी को कोरोना की दोनों वैक्‍सीन लग चुकी होगी, जिसके बाद स्थिति में काफी सुधार हो जाएगा और वैक्‍सीनेटेड होने के कारण कोरोना का खतरा भी कम हो जाएगा। इसलिए डॉ सौम्‍या ने सलाह दी है कि छह महीनों तक और अधिक सावधान रहने की जरूरत है।

