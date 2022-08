किन किराएदारों को फ्लैट या घर के किराए पर अब देना होगा GST ? जानिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 12 अगस्त: क्या आपको मालूम है कि अगर आप किराए पर मकान लेकर रहते हैं तो आप भी जीएसटी के दायरे में आ सकते हैं। किराए पर जीएसटी की यह दर 18% है और आपको पिछले महीने के हिसाब से ही इसे भुगतान करना पड़ सकता है। हालांकि, रेंट पर जीएसटी का नियम हर किराएदार या मकान मालिक पर लागू नहीं होता। इसलिए यह जानना बेहद जरूरी है कि 18 जुलाई से किन लोगों को किराए के मकान में रहने के लिए रेंट पर जीएसटी देने का नियम लागू हो चुका है।

English summary

A person registered on the GST system will have to pay 18 percent GST on the rent of a residential house or flat. The new rule has come into effect from July 18