Tarzan: जानिए कहां गुम है बॉलीवुड का 'टार्जन', क्यों है फिल्मों से दूर?

नई दिल्ली, 1 जून। सोमवार को मशहूर अभिनेता 'जो लारा' की विमान हादसे में मौत हो गई,'जो लारा' को लोग 'टार्ज़न: द एपिक एडवेंचर्स' के एक्टर के रूप में पहचानते थे। उनकी मौत के बाद से हॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई है तो वहीं टार्जन एक्टर की मौत की खबर के बाद से बॉलीवुड प्रेमियों को इंडियन टार्जन की याद सताने लगी और यही वजह है कि सोमवार को लोगों ने भारतीय टार्जन यानी एक्टर हेमंत बिरजे के बारे में गूगल पर काफी कुछ सर्च भी किया है।

English summary

Hemant Birje had become a sex symbol for ladies when he had given some intimate scenes with his co-star Kimi Katkar in his first film, Adventures of Tarzan.Read Everything about Him.