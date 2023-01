भूकंप कब और कैसे आता है? इसके पीछे की पूरी बात जानिए

दिल्ली-एनसीआर ने आज फिर भूकंप के झटके महसूस किए। काफी देर तक महसूस किए। दरअसल, पृथ्वी के अंदर लगातार हलचल चल रही है और भूकंप उसी का परिणाम है, जो कई बार विनाशकारी साबित होता है।

दिल्ली-एनसीआर में आज दिन में लोगों ने भूकंप का जोरदार झटका महसूस किया। इसका केंद्र नेपाल में बताया जा रहा है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.8 बताई गई है। यह शक्तिशाली भूकंप है, लेकिन फिलहाल किसी तरह की जान-माल की हानि की सूचना नहीं है। ऐसे में भूकंप के बारे में यह जानना है आवश्यक है कि यह क्या है, कैसे आता है और इसका एपीसेंटर कैसे तय होता है? यही नहीं, भारत कितने भूकंप जोन में बंटा हुआ है? क्योंकि, पिछले कुछ वर्षों में खासकर दिल्ली-एनसीआर में भूकंप की गतिविधियां बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी हैं।

Earthquake In Delhi-NCR: दिल्ली-एनसीआर में भूकंप के तेज झटके | वनइंडिया हिंदी

How do earthquakes happen? In which areas does it come? To what depth does it come in the earth? How is the center decided? Know all these things