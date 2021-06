ऐश्वर्या ने सलमान को बताया था ' Gorgeous Man', पुराना वीडियो वायरल होने पर याद आई प्रेमकहानी

India

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 22 जून। बॉलीवुड की ऐसी कई प्रेम कहानियां जो अधूरी रह गईं लेकिन उनका जिक्र हुए बिना इश्क की दास्तां पूरी नहीं होती। ऐसी ही एक लवस्टोरी है ऐश्वर्या राय और सलमान खान की, जिसने भयानक रूप अख्तियार कर लिया था और जिसके कारण ऐश्वर्या राय को कहना पड़ा था कि 'सलमान खान उनके लिए एक बुरे सपने की तरह हैं, जिसे वो कभी भी याद नहीं करना चाहती हैं, अच्छा हुआ सबकुछ बहुत जल्द खत्म हो गया।'

When Aishwarya Rai said -Salman Khan is the Most Gorgeous man. here is her video, please have a look.