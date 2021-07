Aamir-Kiran Divorce: जब आमिर ने किरण को सरेआम किया था 'KISS', हर कोई रह गया था हैरान

India

Ankur Sharma

मुंबई, 04 जुलाई। बॉलीवुड के मिस्टर 'परफेक्शनिस्ट' कहे जाने वाले सुपरस्टार आमिर खान भले ही पर्दे पर 'बेस्ट लवर' और 'बेस्ट पति' साबित हुए हों लेकिन असल जिंदगी में उनकी दोनों शादियां टूट गईं है और ताज्जुब की बात ये है कि आमिर खान की दोनों शादी प्रेम-विवाह थी। जिस वक्त आमिर ने अपनी पहली पत्नी रीना दत्ता से तलाक लिया था उस वक्त भी लोगों को बड़ा झटका लगा था और जब शनिवार को आमिर और किरण राव के अलग होने की खबर सामने आई तो उनके फैंस फिर से जोरदार शॉक लगा है, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि 15 साल की शादी आखिर तलाक में क्यों बदल गई और दोनों के अलग होने का कारण क्या है?

English summary

Aamir Khan Liplockd with Kiran Rao in front of Media When they were in love. Aamir Khan and Kiran Rao announced their divorce after being married for 15 years.