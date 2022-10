WhatsApp down: डाउन हुआ व्हाट्सएप्प, यूजर्स नहीं भेज पा रहे हैं मैसेज

India

oi-Pallavi Kumari

WhatsApp down: व्हाट्सएप्प सर्विस में कुछ परेशानियां आ रही हैं। कई यूजर ने व्हाट्सएप्प सर्विस को लेकर शिकायतें की हैं। मंगलवार की दोपहर लगभग 12.30 बजे व्हाट्सएप्प सर्विस में दिक्कत हो रही है। यूजर्स को मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर संदेश भेजने या रिसीव करने में दिक्कत हो रही है। व्हाट्सएप्प पर मैसेज सेंड नहीं हो रहा है। हालांकि व्हाट्सएप्प की ओर कंपनी के प्रवक्ता ने कहा है कि 'जितनी जल्दी हो सके' सेवाओं को फिर से बहाल करने के लिए हमारी टीम काम कर रही है। प्रवक्ता ने रॉयटर्स से कहा, "हम जानते हैं कि कुछ लोगों को मैसेज भेजने में समस्या हो रही है और हम जल्द से जल्द सर्विस को फिर शुरू करने में लगे हुए हैं।''

रियलटाइम मॉनिटर डाउनडेटेक्टर के मुताहबिक देश के कई अलग-अलग हिस्सों में यूर्जस मैसेज भेजने और रिसीव करने में असर्मथ हैं। जिसमें 11,000 से अधिक यूजर्स ने परेशान को लेकर रिपोर्ट किया है।

