WhatsApp हुआ Down, तो ट्विटर पर आई मीम्स की बाढ़, यूर्जस पूछ रहे हैं मजेदार सवाल

India

oi-Rahul Kumar

WhatsApp Down, पॉपुलर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप डाउन हो गया है। भारत में कई लोग इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। जिसके चलते लोगों को मैसेज भेजने और रिसीव करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। व्हाट्सएप डाउन होने की शिकायत लोग ट्विटर पर भी कर रहे हैं। व्हाट्सऐप की मालिकाना कंपनी मेटा की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि , हम जानते हैं कि कुछ लोगों को संदेश भेजने में समस्या हो रही है और हम जल्द से जल्द व्हाट्सएप को दोबारा बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन लोग मीम्स शेयर कर व्हाट्सऐप का जमकर मजाक उड़ा रहे हैं।

ट्विटर और अन्य प्लेटफॉर्म पर व्हाट्सअप डाउन होने के बाद हैशटैग #WhatsAppDown के साथ लोग ट्वीट कर रहे हैं। इसके साथ ही मजेदार मीम्स शेयर कर रहे हैं। एक यूजर्स ने लिखा कि, हर कोई जिसने देखा कि #Whatsapp डाउन है, ट्विटर पर इसकी पुष्टि करने के लिए आया है।

everyone's coming to twitter to see what had happened to whatsapp🤣 #whatsapp pic.twitter.com/0ws29yDehn — glyano_nstaa (@glyano_) October 25, 2022

एक यूजर ने मिल्खा सिंह फिल्म से फरहान अख्तर का एक मजेदार शॉट शेयर किया। लिखा-व्हाट्सएप चेक करने के लिए सभी लोग ट्विटर चला रहे हैं।

एक यूजर्स ने लिखा कि, जब-जब फेसबुक और वॉट्सऐप डाउन होते हैं तो ट्विटर को एकदम ऐसी ही फीलिंग आती है।

How Twitter behaves when Meta plateforms are down #whatsappdown pic.twitter.com/jKpAjx3ANh — ɅMɅN DUВΞY (@imAmanDubey) October 25, 2022

वहीं एक अन्य यूजर्स ने लिखा कि, सुना है व्हाट्सएप डाउन है? पर तब तक यह नहीं मानूंगा जब तक व्हाट्सअप पर न पढ़ लूं।

सुनाहै व्हाट्सएप डाउन है? पर तब तक यह नहीं मानूँगा जबतक व्हाट्सअप पर न पढ़ लूँ 😊 pic.twitter.com/7aEQEGZJsX — Narendra nath mishra (@iamnarendranath) October 25, 2022

एक ने तो मार्क जकरबर्ग की फोटो एडिट कर उन्हें वॉट्सऐप इंजीनियर बनाकर समस्या सुलझाते हुए दिखा दिया। ये वाला फोटो जमकर वायरल हो रह है।

एक ने लिखा कि, सभी ट्विटर पर आकर देख रहे है कि, व्हाट्सऐप पर क्या हो रहा है।

ऋषि सुनक बने ब्रिटेन के PM तो नेहरा हुए ट्रोल, कोहिनूर लाने का प्लान सुनकर हंसते-हंसते हो जाएंगे लोटपोट

यूजर्स ने लिखा कि, यदि आपका व्हाट्सएप काम नहीं कर रहा है, तो आपको अभी भी एक लंबा सफर तय करना है।

Me after restarting my phone, putting it on airplane mode and uninstalling whatsapp and then coming to Twitter 😭#whatsappdown#whatsappdown pic.twitter.com/azHsK1tPfb — JackieAppu (@JACKIEAPPU1) October 25, 2022

Oneindia की ब्रेकिंग न्यूज़ पाने के लिए . पाएं न्यूज़ अपडेट्स पूरे दिन. Allow Notifications