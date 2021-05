Covid 19: TV से दूर लेकिन DIL से नहीं, कपिल शर्मा ने शेयर किया ये स्पेशल Video

India

oi-Ankur Sharma

मुंबई, 18 मई। कॉमेडी के बादशाह कपिल शर्मा भले ही इस वक्त टीवी से दूर हों लेकिन वो अपने फैंस के दिलों से दूर नहीं हैं। सोशल मीडिया पर खासे एक्टिव रहने वाले कपिल शर्मा लगातार Twitter और इंस्ट्रागाम के जरिए लोगों के संपर्क में बने हुए हैं और वो अपने फैंस के लिए कभी Video तो कभी तस्वीरें शेयर करते रहते हैं। अपनी ताजा पोस्ट में कपिल शर्मा ने अपने इंस्ट्रा अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें कि कोविड पेशेंट की डाइट का जिक्र है।

English summary

Kapil Sharma shared video mentioned, 'What to eat when you are covid positive', here is video, please have a look.