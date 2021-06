डेल्टा प्लस वेरिएंट क्या है, वैक्सीन एंटीबॉडी और इम्यूनिटी के भी नाकाम होने की बढ़ी आशंका

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 22 जून: कोरोना वायरस की तीसरी लहर के लिए इसका डेल्टा प्लस वेरिएंट जिम्मेदार हो सकता है। क्योंकि, दूसरी लहर के लिए इसी के परिवार के डेल्टा वेरिएंट को जिम्मेदार माना जा रहा है, जिसने देश में बड़ी तबाही मचाई है। डेल्टा प्लस को लेकर चिंता इसलिए बढ़ चुकी है कि वैज्ञानिकों का कहना है कि यह वायरस इतना खतरनाक शक्ल अख्तियार कर चुका है कि यह न तो वैक्सीन की सुनता है और न ही इंफेक्शन की वजह से पैदा हुई नैचुरल इम्यूनिटी की, यहां तक कि यह कोविड के इलाज में इस्तेमाल हो रही कुछ बेहद ही सफल दवा को भी चकमा देने में सक्षम हो सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि डेल्टा प्लस वेरिएंट क्या है और इसको लेकर चिंता इतनी बढ़ क्यों गई है?

English summary

The Delta Plus variant of Covid-19 can fail the vaccine, as it also has the features of the beta variant