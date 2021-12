सेना को मिली वो शक्तियां जिसे हटाने के लिए निर्वस्त्र हो गई थीं महिलाएं, जानिए AFSPA कानून की पूरी कहानी

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 12 दिसंबर। जम्मू-कश्मीर और भारत के उत्तर-पूर्वी राज्य देश के कुछ अशांत स्टेट्स में गिने जाते हैं। इन राज्यों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष सुरक्षाबलों की तैनाती की जाती है, जिन्हें कुछ स्पेशल अधिकार प्राप्त हैं। इस माह की शुरुआत में 4 दिसंबर को नागालैंड में कुछ स्थानीय लोग सुरक्षाबलों की गोली का निशाना बन गए। इसके बाद प्रदेश में उग्र भीड़ पर भी गोलीबारी की गई जिसमें कई लोगों की जान गई। संसद के शीतकालीन सत्र के बीच नागालैंड में हुई इस घटना को लेकर केंद्र सरकार सवालों के घेरे में है, वहीं मणिपुर और नागालैंड के मुख्यमंत्री पहले ही राज्य से आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट यानि अफस्पा (एएफएसपीए) हटाने की मांग कर चुके हैं।

यह भी पढ़ें: 'AFSPA ने हमारे जीवन को नरक बना दिया', नागालैंड में प्रदर्शनकारियों ने की कानून रद्द करने की मांग

English summary

What is the AFSPA Act know why it is important for the country why there is controversy about this