क्या है 146 साल पुराना विवाद, जिसपर असम और मिजोरम में छिड़ गई है लड़ाई

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 27 जुलाई: भारत अबतक पाकिस्तान और चीन के साथ ही सीमा विवाद की वजह से जंग की स्थिति में पहुंचता था। लेकिन, शायद पहली बार ऐसी नौबत आई है कि दो राज्यों की पुलिस और लोग ही आपस में हिंसा पर उतारू हैं। असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद में सोमवार को हुई हिंसक झड़प में 5 पुलिसकर्मी शहीद हो गए और 50 से ज्यादा के जख्मी होने की रिपोर्ट है। इस घटना को लेकर दोनों राज्यों के बीच जबर्दस्त तनाव की स्थिति पैदा हो चुकी है। लेकिन, अगर तह में जाएं तो यह विवाद आज का नहीं है। करीब डेढ़ सौ वर्षों से सीमा को लेकर दोनों राज्यों के बीच मतभेद है, जो अब खतरनाक रूप ले चुका है।

After killing 5 Assam police personnel and injuring many , this is how Mizoram police and goons are celebrating.- sad and horrific pic.twitter.com/fBwvGIOQWr

English summary

The border dispute between Assam and Mizoram is about 150 years old, Mizoram is adamant on its insistence on accepting the agreement of 1875