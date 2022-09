PFI क्या है ? इस 'विवादित' संगठन के बारे में सबकुछ जानिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 22 सितंबर: भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ हमेशा से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) की गतिविधियों पर संदेह जताते रहे हैं। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, केरल में कई बार कांग्रेस और लेफ्ट की सरकारों ने भी पीएफआई के खिलाफ कानूनी मोर्चा खोला है। करीब डेढ़ दशक पुराना यह संगठन अपनी पैदाइश के बाद से ही गलत वजहों से चर्चा में आता रहा है। आज जब इस संगठन के खिलाफ देशभर में एक साथ व्यापक कार्रवाई की गई है और सौ से ज्यादा गिरफ्तारियां हुईं हैं, तो इसके बारे जानना और आवश्यक हो जाता है।

English summary

What are the allegations against the Popular Front of India? What is PFI and what does this organization do?