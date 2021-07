Pegasus Spyware क्या है और इजरायल का यह 'साइबर हथियार' कैसे काम करता है ?

India

नई दिल्ली, 19 जुलाई: पेगासस एक स्पाइवेयर है, जिसे इजरायली कंपनी एनएसओ ने विकसित किया है। जानकारी के मुताबिक दुनियाभर की कई सरकारें इसका इस्तेमाल कुछ लोगों की जासूसी के लिए करती हैं और वह बाकायदा कंपनी से इसे खरीदती हैं। किसी के स्मार्टफोन को हैक करने के लिए पेगासस का इस्तेमाल हो सकता है और यह व्हाट्सऐप चैट समेत फोन से सारे डीटेल चुरा ले सकता है। पेगासस स्पाइवेयर एकबार फिर से भारत में चर्चा में है। क्योंकि, आरोप लग रहे हैं कि इसके जरिए यहां करीब 300 लोगों के फोन हैक किए गए हैं, जिसमें मंत्री, पत्रकार, सुप्रीम कोर्ट के जज समेत विपक्ष के नेता तक शामिल हैं। हालांकि, सरकार ने इस तरह के दावों का पूरी तरह से खंडन किया है।

