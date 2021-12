FCRA क्या है ? मदर टेरेसा की संस्था मिशनरीज ऑफ चैरिटी से जुड़ा पूरा मामला समझिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 28 दिसंबर: सोमवार को मदर टेरेसा की संस्था मिशनरीज ऑफ चैरिटी के बैंक अकाउंट फ्रीज किए जाने के ममता बनर्जी के दावे से एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया था, लेकिन बाद में यह पूरा मामला अलग ही दिशा में घूम गया। दरअसल, इस साल 13 एनजीओ (गैर-सरकारी संस्था) के लाइसेंस विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 (एफसीआरए) के तहत रद्द किए गए हैं। इनके एफसीआरए सर्टिफिकेट निलंबित करके बैंक खाते फ्रीज भी किए जा चुके हैं। गृहमंत्रालय के मुताबिक जनजातीय इलाकों में काम करने वाले कई एनजीओ के खिलाफ उसे 'गंभीर प्रतिकूल इनपुट' मिलने थे। झारखंड में काम करने वाले कम से कम दो एनजीओ के भी लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। लेकिन, मिशनरीज ऑफ चैरिटी का मामला पूरी तरह से अलग है और उसके कोई खाते फ्रीज नहीं हुए हैं। लेकिन, उसका एफसीआरए लाइसेंस रिन्यू नहीं किया गया है।

English summary

Know about the FCRA, which has not been renewed for Mother Teresa's Missionaries of Charity by MHA