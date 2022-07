क्या होता है जब संसद में कोई सांसद असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करता है ? जानिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 14 जुलाई: लोकसभा सचिवालय ने शब्दों की एक नई लिस्ट जारी की है, जिसे अब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में असंसदीय माना जाएगा। इसके लिए एक नया बुकलेट जारी किया गया है। संसद के मानसून सत्र से पहले ऐसे शब्दों की नई लिस्ट के खिलाफ भी सियासत शुरू हो गई है। हम पहले उन शब्दों का जिक्र कर रहे हैं, जो 18 जुलाई से शुरू हो रहे अगले सत्र से असंसदीय माने जाएंगे और उसके बाद इसपर चर्चा करेंगे कि यदि कोई सांसद नियमों की अनदेखी करके इसका उपयोग करता है तो क्या होता है। साथ ही इसके इतिहास और दूसरे देशों में किन शब्दों को असंसदीय माना गया है, उसकी भी बात करेंगे।

English summary

If unparliamentary words are used inside the House in Parliament, the Speaker and the Chairman of the Rajya Sabha have the right to remove them from the proceedings of the House. MPs are not prosecuted for this in court