भाजपा में लगातार हाशिये पर जा रहे हैं वरुण और मेनका गांधी, आगे क्या विकल्प हो सकते हैं ?

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 8 सितंबर: लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर विपक्ष के निशाने रही भारतीय जनता पार्टी के लिए उसके अपने सांसद वरुण गांधी बहुत बड़ी चुनौती बने हुए हैं। विपक्ष के हमलों को तो शायद वह झेल भी जाती, लेकिन वरुण के चुभते सवालों ने उसे अंदर से हिलाया है। ऐसे वक्त में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की टीम के लिए जो पहली बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की लिस्ट जारी हुई है, उसमें वरुण गांधी और मेनका गांधी को बाहर रखने से यही संकेत गया है कि उन्हें उनके तेवरों की ही सजा मिली है। असल में दोनों मां-बेटे मोदी-2.0 में लगातार हाशिये पर जा रहे हैं। लेकिन, पार्टी का ताजा ऐक्शन और वरुण का विद्रोही अंदाज कई सवालों को जन्म दे रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि उनकी आगे की राजनीति क्या होगी ?

English summary

For Varun and Maneka Gandhi, who have been isolated in the BJP, there is little further option in politics without it