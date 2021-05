Attantion Please: यात्रीगण कृपया ध्यान दें! इन खास रूट्स पर चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, बुकिंग शुरू

India

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 06 मई। कोरोना के बढ़ते केसों की वजह से देश के कई राज्यों में लॉकडाउन लगा है, ऐसे में एक बार फिर से प्रवासी मजदूरों के सामने रहने-खाने की समस्या पैदा हो गई है। हालांकि पिछले साल जैसी स्थिति अभी नहीं है और रेलवे की ओर से ट्रेनों का संचालन भी बंद नहीं किया गया है लेकिन स्थान की कोरोना स्थिति को देखते हुए कुछ ट्रेनों को निरस्त जरूर किया गया है लेकिन भारतीय रेलवे ने गुरुवार को एक सुखद खबर दी है।

यहां देखें ट्रेनों की पूरी लिस्ट

For the convenience of passengers, WR has decided to run an additional special between Bandra Terminus and Jhansi.

It has also been decided to extend trips of 21 Special Trains.

Booking will open from 6th, 7th & 8th May,2021 at nominated PRS counters and on IRCTC website. pic.twitter.com/LCn8dRw01G