पश्चिम बंगाल: डायमंड जाते वक्त जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर पथराव

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने पश्चिम बंगाल में मिशन-2021 (आगामी विधानसभा चुनाव) के लिए बिगुल बजा दिया है। इस क्रम में दिल्ली से एक के बाद एक बीजेपी के दिग्गज नेता पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं। बुधवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने दो दिवसीय दौरे पर कोलकाता पहुंचे। उनके अलावा भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय भी राज्य में पार्टी को मजबूत करने के लिए कमर कस ली है। मिली जानकारी के मुताबिक आज डायमंड हार्बर जाते वक्त जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय के वाहन पर प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया।

इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय अपनी एसयूवी कार के अंदर बैठे हुए हैं। इस बीच उनके काफिले पर बाहर खड़े कुछ लोग पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। पत्थर लगने की वजह से कैलाश विजयवर्गीय की तरफ का शीशा फूट जाता है और ड्राइवर की तरफ भी शीशे में एक बड़ा छेद हो जाता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी में भी कुछ पत्थर के टुकड़े आ जाते है। इस बीच बीजेपी नेता और उनके साथ मौजूद लोग अपना सिर नीचे कर पत्थर से बचे की कोशिश करते देखे जा सकते है।

#WATCH Protestors pelt stones at the vehicle of BJP leader Kailash Vijayvargiya in Diamond Harbour

He is on his way to South 24 Paraganas. Protestors also attempted to block the road from where BJP President JP Nadda's convoy was passing

(Video source: Kailash Vijayvargiya) pic.twitter.com/TWHqW8Qv5t