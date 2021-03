TMC में शामिल होने के बाद यशवंत सिन्हा पर BJP का बड़ा हमला, धर्मेंद्र प्रधान ने बताया 'मौकापरस्त'

India

oi-Akarsh Shukla

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान में अब कुछ दिन का ही समय शेष है, इस बीच कई नेताओं द्वारा पार्टी बदलने का सिलसिला भी जारी है। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को उस समय बढ़ा झटका लगा जब दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी रहे पूर्व बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) का दामन थामा। शनिवार को यशवंत सिन्हा टीएमसी की सदस्यता ग्रहण की। यशवंत सिन्हा के टीएमसी ज्वाइन करने पर अब केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान की प्रतिक्रिया सामने आई है।

धर्मेंद्र प्रधान ने यशवंत सिन्हा का नाम लिए बिना उनपर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, 'यह बेहतर होगा कि मौकापरस्तों को लेकर बात न की जाए, यशवंत सिन्हा साहब अब वृद्ध हो चुके हैं, शायद उन्हें आंकड़ों की जानकारी नहीं है लेकिन लेकिन अटल जी और मोदी जी दोनों ने पूर्वी भारत के लिए बहुत काम किया है।' बता दें कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यशवंत सिन्हा का टीएमसी में शामिल होना बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। प्रदेश में 27 मार्च से शुरू होना वाला मतदान आठ चरणों में खत्म होगा, 2 मई, 2021 को चुनाव के नतीजों का ऐलान किया जाएगा।

It's better to talk less about the opportunists. Yashwant Sinha sahab is aged now, perhaps he doesn't know calculations but both Atal Ji and Modi Ji have greatly worked for Eastern India: Union Minister Dharmendra Pradhan on Yashwant Singh joining TMC pic.twitter.com/nC5hGv7AOm