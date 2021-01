असदुद्दीन ओवैसी के दौरे से पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल, धार्मिक नेता अब्बास सिद्दीकी से मिले

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। west bengal assembly elections 2021: आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। देश के चुनावी दलों के दिग्गज समय-समय पर पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में पांच सीटों पर कब्जा करने वाली पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिममीन (AIMIM) के चीफ असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) की नजरें अब ममता बनर्जी के गढ़ में है। रविवार को असदुद्दीन ओवैसी ने राज्य का दौरा किया और धार्मिक नेता अब्बास सिद्दीकी (Abbas Siddiqui) से मुलाकात की।

कोलकाता में मीडिया से बात करते हुए AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों में निश्चित रूप से भाग लेगी। बंगाल चुनाव से पहले कोलकाता (Kolkata) पहुंचे ओवैसी रविवार (3 जनवरी, 2021) जंगीपाड़ा स्थित फुरफुरा दरबार शरीफ (Furfura Darbar Sharif) गए और अब्बास सिद्दीकी से मुलाकात की। असदुद्दीन ओवैसी के कोलकाता पहुंचते ही राजनीतिक हलचल शुरू हो गई, हालांकि उनकी इस यात्रा को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने नजर अंदाज करने की कोशिश की है लेकिन ओवैसी की चर्चा चारों ओर है।

I met Abbas Siddiqui today and our party will definitely take part in the upcoming Vidhan Sabha elections. Our party will stand with decisions that will be taken by Abbas Siddiqui: AIMIM Chief Asaduddin Owaisi in Kolkata. pic.twitter.com/DHCEl5uzWT