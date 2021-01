India

oi-Vinay Saxena

west bengal assembly election 2021: नई द‍िल्‍ली। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हावड़ा में रैली करके ममता बनर्जी पर निशाना साधा। स्मृति ईरानी ने कहा कि दीदी को 'जय श्री राम' से बैर है। स्मृति ईरानी ने कहा, 'लोग ऐसी पार्टी का कभी भी समर्थन नहीं करेंगे जो आपस में लड़वाती हो और अपने फायदे के लिए केंद्र सरकार से नफरत करती हो। कोई भी देशभक्त पार्टी में एक मिनट के लिए भी नहीं रह सकेगा, जिसने 'जय श्री राम' नारे का अपमान किया हो।' बता दें, स्मृति ईरानी चुनाव से पहले पहली बार बंगाल दौरे पर आई हैं। रविवार को उन्‍होंने हावड़ा में चुनाव प्रचार किया।

गृह मंत्री अमित शाह भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रैली में शामिल हुए। शाह ने कहा, 'ममता बनर्जी ने बंगाल को हर क्षेत्र में पीछे कर दिया है। राज्य के लोग उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। तृणमूल कांग्रेस और दूसरी पार्टी के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। चुनाव के समय तक ममता दीदी अकेले रह जाएंगी। उन्होंने राज्य के लोगों के साथ अन्याय किया है।' बता दें, ममता बनर्जी को झटका देते हुए बीजेपी में शामिल हुए राजीब बनर्जी समेत 5 टीएमसी नेता भी स्मृति के साथ हावड़ा के डुमुरजला स्टेडियम में आयोजित रैली में नजर आए। इनमें पूर्व मंत्री राजीब बनर्जी, वैशाली डालमिया, प्रबीर घोषाल, रथिन चक्रवर्ती और रुद्रनील घोष शामिल हैं। राजीब बनर्जी ने पिछले हफ्ते ही कैबिनेट पद से इस्तीफा दिया था। इसके बाद उन्होंने टीएमसी से भी रिजाइन कर दिया था।

People will not support a political party which makes them fight among themselves & hates the Central govt for its own profit. No patriot can stay for even a single minute in a party which insults the slogan of 'Jai Shri Ram': Union Minister Smriti Irani in Howrah, West Bengal pic.twitter.com/KBle1trVcm