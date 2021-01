कौन होगा पश्चिम बंगाल में बीजेपी से सीएम का चेहरा, कैलाश विजयवर्गीय ने दिया जवाब

India

oi-Ankur Kumar

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होना है, जिसके चलते प्रदेश में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अहम दल के रूप में सामने आ सकती है। जिस तरह से पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने जबरदस्त प्रदर्शन किया उसके बाद पार्टी को उम्मीद है कि वह सत्ता में पहली बार अपनी जगह बना सकती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा इसको लेकर पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीजेपी प्रभारी कैलाश विजय‍वर्गीय ने कहा कि पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा पेश नहीं किया जाएगा। बहुमत हासिल करने के बाद, पार्टी नेतृत्व और विधायक तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा।

No chief ministerial face will be projected in (West Bengal Assembly elections). After securing the majority, the party leadership and the MLAs will decide who will become the chief minister: BJP General Secretary & West Bengal In-charge Kailash Vijayvargiya pic.twitter.com/yLnDB5DIE3