Tokyo 2020: बोले चक दे इंडिया के कबीर खान- 'Heartbreak लेकिन बेटियों के कारण सिर ऊंचा'

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 06 अगस्त। ग्रेट ब्रिटेन ने ब्रॉन्ज मेडल मैच में भारतीय महिला हॉकी टीम को पराजित कर दिया। आज भले ही रोमांचक मैच में इंडियन टीम 4-3 से हार गई हो लेकिन देश की बेटियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से हर देशवासी का दिल जीत लिया है। इस बात का दुख जरूर है कि मेडल इंडिया की झोली में नहीं आया लेकिन 136 करोड़ भारतीयों को अपनी इन बेटियों पर आज काफी गर्व है। मालूम हो कि भारतीय महिला टीम ओलिंपिक में पहली बार सेमीफाइनल में पहुंची थी।

English summary

Well played Indian Women’s Hockey Team, You all inspired everyone said Shahrukh Khan after loss at Tokyo Olympics 2020. here is his tweet, please have a look.