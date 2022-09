Weather: दिल्ली-NCR में आज भी बिगड़ा रहेगा मौसम, कई राज्यों में Yellow Alert, जानिए हर अपडेट

India

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 25 सितंबर। देश के कई राज्यों में भारी बारिश ने आफत पैदा की हुई है, हालांकि मानसून अपने अंतिम दौर में हैं लेकिन एक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से देश के कई राज्यों में भारी बरसात हो रही है, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि दिल्ली-एनसीआर समेत देश के बहुत सारे राज्यों में आज मौसम बिगड़ा ही रहेगा और जमकर बारिश देखने को मिलेगी।

English summary

Thunderstorm Expected in Delhi-NCR, Yellow Alert in Many States, Know all IMD Updates. Here is all weather updates, please have a look.