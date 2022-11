Weather: कश्मीर में पारा शून्य के नीचे, सीकर जबरदस्त ठंडा, चेन्नई-बेंगलुरु में आज भी होगी बारिश

India

oi-Ankur Sharma

Aaj Ka Mausam: कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मौसम की उथल-पुथल जारी है। धरती की जन्नत में कई जगहों पर पारा शून्य के नीचे पहुंच गया है और वहां पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कारगिल में कल तापमान माइनस 10 डिग्री था को वहीं श्रीनगर, काजीकुंड ,पहलगाम और कुपवाड़ा में भी तापमान माइनस में ही है। आज भी कश्मीर में कई जगहों पर बर्फबारी और बारिश होने की आशंका है, जिसकी वजह से सर्दी बढ़ेगी। कश्मीर के इस मौसम का असर अब मैदानी इलाकों में भी पड़ेगा और आने वाले तीन-चार दिनों में दिल्ली समेत कई राज्यों में अब कड़ाके की ठंड देखने को मिलेगी।

कश्मीर के बाद हिमाचल और उत्तराखंड में आज बारिश देखने को मिल सकती हो तो वहीं शिमला, मंडी, धर्मशाला, चंपा और सोलोन में बर्फबारी के भी आसार नजर आ रहे हैं इसके लिए यहां पर अलर्ट जारी किया है। तो वहीं राजस्थान में अभी से ही कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। राज्य में अभी से ही शीतलहर चल रही है। यहां के सीकर में तो कल तापमान 2.4 डिग्री पहुंच गया था और आने वाले दिनों में ये और भी कम हो सकता है। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू में आज कोहरा भी देखने को मिला तो वहीं ओस ने भी यहां पर असर दिखाना शुरू कर दिया है।

दिल्ली में मौसम सर्द हो गया है। सुबह-शाम यहां पर कोहरा देखने को मिल रहा है। आज यहां न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहेगा और दिन में मौसम शुष्क रहेगा। तो वहीं दक्षिण भारत में आज भी बारिश के ही आसार हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में सुबह से ठंडी हवाएं चल रही हैं और बादल छाए हुए हैं।

तो वहीं यहां के अलावा उडुपी, दक्षिण कन्नड़, उत्तर कन्नड़ ,शिवमोग्गा, कोडागु , हसन में भी बारिश के आसार हैं तो वहीं दूसरी ओर चेन्नई समेत तमिलनाडु के कई जिलों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और मुंबई में भी आज बारिश हो सकती है। मायानगरी में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है तो वहीं बंगाल में मौसम शुष्क रहेगा,कोलकाता में न्यूनतम तापमान 17 डिग्री तक जा सकता है।

Delhi Ka Mausam: राजधानी को प्रदूषण से राहत नहीं, अब जल्द ठंड से कांपेगी दिल्ली

English summary

Mercury below zero in Kashmir, Sikar also very cold, Still rain in Chennai-Bengaluru even today. see weather Up