Weather: कई राज्यों में भारी बारिश की आशंका, दिल्ली में भी बरसेंगे बादल, IMD ने दिया बड़ा अपडेट

India

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 12 सितंबर। देश के कई राज्यों में मौसम का तांडव जारी है, भारत मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि इस वक्त मानसून अपने अंतिम पड़ाव में हैं और इसी वजह से उसने जाते-जाते वृहद रूप धारण किया हुआ है, जिसकी वजह से देश के कई राज्य भारी बारिश की चपेट में हैं, तो वहीं इस वक्त बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया डेवलव हो गया है, जिसकी वजह से कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है।

English summary

Heavy rain Expected in many states of the country, it will rain in Delhi too says IMD. SEE Weather Updates.