'वेदर बैलून' के दिन पूरे, अब ड्रोन से मिलेगी मौसम जानकारी, IMD ने बनाया मेगाप्लान

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 09 जून । भारतीय मौसम विभाग मौसम की जानकारी जुटाने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रहा है। वो मौसम पूर्वानुमान के आंकड़ों को पता लगाने के लिए ड्रोन के प्रयोग की तैयारी कर रहा है। अभी तक मौसम की जानकारी वेदर बैलून के जरिए हासिल की जाती है, जिसको मौसम विभाग देशभर में अलग-अलग जगहों पर भेजकर मौसम के बारे में जानकारी जुटाता है। ये प्रकिया जटिल, महंगी और वक्त लेने वाली है लेकिन अगर वेदर बैलून की जगह ड्रोन का प्रयोग होने लगा तो ये प्रक्रिया सुगम, सस्ती और किफायती हो जाएगी।

English summary

Weather balloon days are over, now weather information will be available from drones. Now drones will give us weather updates.