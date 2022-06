विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति चुनाव के लिए होगा एक ही उम्मीदवार, उच्च स्तरीय मीटिंग के बाद बोलीं ममता बनर्जी

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, जून 15। राष्ट्रपति चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पूरे विपक्ष को एकजुट करने में लगी हुई हैं। उनके इसी प्रयास के मद्देनजर उन्होंने बुधवार को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक हाईलेवल बैठक बुलाई, जिसमें सभी विपक्षी पार्टियों के सीनियर लीडर शामिल हुए। यह बैठक खत्म हो चुकी है और ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि आगामी राष्ट्रपति चुनाव के लिए पूरे विपक्ष का एक साझा उम्मीदवार होगा, जिसकी घोषणा जल्द ही की जाएगी।

साझा उम्मीदवार को हर कोई देगा अपना समर्थन- ममता बनर्जी

ममता बनर्जी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है, "आज इस बैठक में कई पार्टियों के नेता शामिल हुए थे। हमने तय किया है कि हम केवल एक आम सहमति वाले उम्मीदवार को चुनेंगे। हर कोई इस उम्मीदवार को अपना समर्थन देगा। हम दूसरों से सलाह मशविरा करेंगे। यह एक अच्छी शुरुआत है। हम कई महीनों के बाद एक साथ बैठे हैं और हम इसे जारी रखेंगे।"

Several parties were here today. We've decided we will choose only one consensus candidate. Everybody will give this candidate our support. We will consult with others. This is a good beginning. We sat together after several months, and we will do it again: Mamata Banerjee, TMC pic.twitter.com/oI2L5xDp3n