स्वास्थ्य मंत्री का लोकसभा में बयान, हमें 22 देशों से वैक्सीन की सप्लाई के लिए आई रिक्वेस्ट

नई दिल्ली। vaccine supply out of India केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोकसभा में बताया है कि दुनिया के 22 देशों ने भारत की कोरोना वैक्सीन में रूचि दिखाई है। इन देशों की तरफ से हमें वैक्सीन की सप्लाई के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इनमें से 15 देशों को वैक्सीन की सप्लाई की जा चुकी है। इसमें भारत की तरफ से दी जाने वाली फ्री डोज भी शामिल हैं और कॉन्ट्रैक्ट वाली डोज भी शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, भारत ने अभी तक 56 लाख डोज अनुदान सहायता के रूप में देश से बाहर भेजी हैं, वहीं 105 लाख डोज कॉन्ट्रैक्ट के तहत हिंदुस्तान से बाहर भेजी गई हैं।

We've received requests for vaccine supply from 22 nations so far. Out of these, supply has already been made to 15 nations - as grant assistance as well as contract doses. 56 lakh doses given as grant assistance & 105 lakh as contracts doses: Union Health Minister in Lok Sabha pic.twitter.com/uh2RrsPFWT

हमें देश के वैज्ञानिकों पर गर्व है- ओम बिड़ला

लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने शुक्रवार को सदन में कहा कि मैं देश के उन वैज्ञानिकों का आभार जताना चाहता हूं, जिन्होंने बहुत कम समय में ऐसे हाई क्वालिटी वाले टीके को बनाया और भारत को पूरी दुनिया में गौरवान्वित किया, मुझे उम्मीद है कि वो भविष्य में इसी तरह अपना योगदान देते रहेंगे।

I would like to thank our scientists. They made such advanced vaccines in a short span of time and made India proud across the world. I hope that they will continue to make their contributions just like this in the future too: Lok Sabha Speaker Om Birla #COVID19 pic.twitter.com/kgTBeQoM7Z