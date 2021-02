महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना केस पर बोले CM ठाकरे- "मास्क पहनें और लॉकडाउन को ना कहें

India

oi-Ankur Kumar

मुंबई। टिक टॉक स्टार पूजा चव्हाण की खुदकुशी के मामले में नाम आने के बाद महाराष्‍ट्र के वन मंत्री संजय राठौड़ ने इस्‍तीफा दे दिया है। इस इस्‍तीफे के बाद मुख्‍यमंत्री उद्धव ठाकरे का बयान आया है। उन्‍होंने कहा है कि हमारा रुख बिल्‍कुल स्‍पष्‍ट है कि सभी को न्‍याय मिलना चाहिए। उन्‍होंने आगे कहा कि आज संजय राठौड़ ने अपना इस्‍तीफा सौप दिया है। ठाकरे ने कहा कि पूजा चव्‍हाण के मौत के संबंध में जांच चल रही है। इसके साथ ही उन्‍होंने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर भी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्‍होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। हमने विराट कोहली-सचिन तेंदुलकर के शतक देखे हैं, लेकिन अब हम पेट्रोल-डीजल शतक देख रहे हैं।

राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन लगाने के सवाल पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि लॉकडाउन लगाने की हमारी कोई इच्छा नहीं है। मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को कहा कि "मास्क पहनें और लॉकडाउन को ना कहें। वहीं इस मामले पर मंत्री संजय राठौड़ ने कहा कि मैंने अपना त्यागपत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को दे दिया है। जिस तरह से विपक्ष चेतावनी दे रहा है कि वे विधानसभा सत्र को नहीं चलने देंगे, मैंने इससे खुद को दूर कर लिया है। मैं मामले में निष्पक्ष जांच चाहता हूं।

आपको बता दें कि कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में और विपक्षी भाजपा की ओर से दावा किया गया कि 23 वर्षीय पूजा की मौत से राठौड़ का संबंध है। इस बीच संजय राठौड़ के इस्तीफे के बाद बीजेपी की ओर से बयान आया है। बीजेपी नेता अतुल भाटखलकर का कहना है कि वे तब तक दबाव बनाते रहेंगे जब तक कि राठौड़ पर एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती। बीजेपी नेता ने कहा कि पूजा चव्हाण का अबॉर्शन करने वाले डॉक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए।

We have a clear stand that everyone must get justice. Today Sanjay Rathod has submitted his resignation, the matter (in connection with death of a woman in Pune earlier this month) is under investigation: Maharashtra CM Uddhav Thackeray pic.twitter.com/W0EQ81Mzxs