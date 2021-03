Indian Railways: रेलवे स्टेशन पर खाना खाने से पहले हो जाएं सावधान, Video में खुली पोल

India

लखनऊ। कोरोना वायरस महामारी के चलते भारतीय रेलवे गिनती की ट्रेनें संचालित कर रहा है। रेलवे स्टेशन पर कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए साफ-सफाई को लेकर कई तरह को सख्त कदम उठाए गए हैं, लेकिन हाल ही में उत्तर प्रदेश के एक रेलवे स्टेशन से ऐसा वीडियो सामना आया है जिसे देखने के बाद आप भी प्लेटफार्म पर कुछ भी खाने से पहले हजार बार सोचेंगे। यहां खानपान सेवा के स्टॉल पर काम करने वाले कर्मचारियों द्वारा यात्रियो को इस्तेमाल की गई डिस्पोजेबल प्लेट्स में खाना खिलाने का मामला सामने आया है।

@drmddu @fssaiindia @IRCTCofficial @ECRlyHJP @RailMinIndia@PiyushGoyal @RailwaySeva

Sir,I want to know that is there any such policy of reusing of used /disposed plate to serve food at food outlet after just being washed by water.

This video is from PDDU junction pic.twitter.com/wqBzZ74o2C