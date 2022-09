Video: देखिए उन आठ चीतों की पहली झलक, जिन्हें नामीबिया से लाया जा रहा है भारत

India

oi-Neeraj Kumar Yadav

नई दिल्ली, 16 सितंबर। भारतीय धरती से लगभग सात दशक पहले लुप्त हो चुके चीतों को एक बार फिर देश की धरती पर लाया जा रहा है। इन चीतों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर यानि कि 17 सितंबर को मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित नेशनल पार्क, कूनो में छोड़ा जाएगा। 70 साल बाद देश आ रहे इन चीतों को लेकर पार्क में लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसी बीच नामीबिया से भारत लाए जा रहे इन चीतों का पहला लुक भी आ गया है।

#WATCH | First look of Cheetahs that will be brought from Namibia to India on 17th September at KUNO National Park, in Madhya Pradesh pic.twitter.com/HOjexYWtE6