ममता बनर्जी पर नंदीग्राम में हुए कथित हमले से ठीक पहले का वीडियो आया सामने, देखें क्या हुआ था?

India

oi-Pallavi Kumari

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्‍यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने 10 मार्च को आरोप लगाया था कि नंदीग्राम में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान चार से पांच लोगों ने उनको धक्का दिया था। जिसके बाद वो घायल हो गई हैं। ममता बनर्जी फिलहाल कोलकाता के अस्पताल में भर्ती हैं। ममता बनर्जी के साथ हादसा उस वक्त हुआ जब 10 मार्च की शाम 6 बजे वो भीड़ का अभिवादन स्वीकार कर रही थीं। ममता बनर्जी के कथित हमले के आरोप को बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने नाटक बताया है। इस बीच सोशल मीडिया पर वो वीडियो वायरल हो रहा है, जो ममता बनर्जी के चोटिल होने के ठीक पहले का है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सीएम ममता बनर्जी कार के फुटबोर्ड पर खड़े होकर समर्थकों का अभिवादन स्वीकार कर रही हैं।

वीडियो देखकर तो ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि ममता बनर्जी पर हमला किया गया है। वीडियो में दिख रहा है कि ममता बनर्जी के आसपास काफी भीड़ है। ममता बनर्जी धीमी चलती कार के फुटबोर्ड पर खड़े होकर अपने समर्थकों का अभिवादन स्वीकार कर रही हैं। इसी दौरान धक्का लगने से उनको चोट लग गई है। तृणमूल कांग्रेस के एक समर्थक ने कहा है कि हादसे के वक्त ममता बनर्जी के कार का दरवाजा खुला हुआ था, जहां उनके निजी सुरक्षाकर्मी भी मौजूद थे।

बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। अमित मालवीय ने ममता बनर्जी के घायल होने से पहले का वीडियो शेयर कर लिखा है, हम भगवान से शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। लेकिन 24 घंटे से भी कम समय में चुनाव प्रचार करते हुए, उनके (ममता बनर्जी) बयानों में विरोधाभास दिख रहा है। कथित हमले की उनकी खुद की थ्योरी अलग-अलग है।

We wish Pishi a fast recovery.

But it is amusing to see her contradict her own ‘attack’ theory and attribute the injury to a mishap, while campaigning, in less than 24 hours!

This may perhaps be a result of intense public outrage and indignation in Nandigram against her claims! pic.twitter.com/4jjO45PKUm