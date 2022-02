JNU वीसी नियुक्ति पर वरुण गांधी ने उठाए सवाल, शांतिश्री के प्रेस बयान में निकाली ग्रामर की गलतियां

India

नई दिल्‍ली, 8 फरवरी। भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने मंगलवार को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) की नई कुलपति के पद पर शांतिश्री धूलिपुडी पंडित की नियुक्ति पर सवाल उठाया है। गांधी ने एक ट्वीट में कुलपति पंडित द्वारा जारी एक प्रेस बयान में कई ग्रामरसंबंधी गलतियां गिनाई हैं।

वरुण गांधी ने अपने ट्वीट की पोस्‍ट पर नवनियुक्‍त कुलपति शांतिश्री धुलिपुडी द्वारा एक प्रेस रिलीज साझा किया। अंग्रेज़ी भाषा में जारी इस प्रेस रिलीज़ में ग्रामर संबंधी तमाम त्रुटियां जो मौजूद हैं उसे गिनााया। वरुण गांधी ने लिखा एनयू के नए कुलपति की यह प्रेस विज्ञप्ति निरक्षरता की एक प्रदर्शनी है, जो ग्रामर संबंधी गलतियों से भरी हुई है ऐसी नियुक्तियां ह्यूमन कैपिटल और युवाओं के भविष्य को चोट का काम करती हैं।

शांतिश्री धुलिपुडी पंडित को जेएनयू की पहली महिला वीसी के रूप में नियुक्त किया गया था, जो ममीडाला जगदीश कुमार की जगह आईं हैं। क्‍योंकि उन्‍हें अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) का अध्यक्ष बनाया गया है। 59 वर्षीय पंडित जेएनयू की पूर्व छात्रा भी हैं, जहां उन्होंने एमफिल के साथ-साथ इंटरनेशलन रिलेशन में पीएचडी की है।

This press release from the new JNU VC is an exhibition of illiteracy,littered with grammatical mistakes (would strive vs will strive;students friendly vs student-friendly;excellences vs excellence).Such mediocre appointments serve to damage our human capital & our youth’s future pic.twitter.com/tSanmy3VfR